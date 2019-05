Politie-acties missen effect niet volgens De Lijn: "Overlast gedaald"

Volgens De Lijn missen de politie-controles hun effect niet. De chauffeurs en de reizigers ondervinden niet veel overlast meer, zegt de vervoers-maatschappij. De transmigranten stappen niet meer met twintig tegelijk de bus op. Het gaat meestel om kleinere groepjes of enkelingen. Als er toch nog discussies zijn, is dat omdat de transmigranten geen geldig vervoersbewijs hebben of geen ticket willen of kunnen betalen. De Lijn is dan ook tevreden dat de politie dit soort gerichte controles blijft doen.