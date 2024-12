Politie Aalst zet stille drugshond Vent voor het eerst in tijdens controle in horeca

In Aalst kunnen ze een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen drugs. En dat hebben ze te danken aan een nieuwe collega. Vent. Een zwarte labrador. Vent kan zowel actief als passief drugs opsporen. Niet enkel in gebouwen of in voertuigen, maar ook bij mensen kan hij drugs opsporen. En zo zijn er maar weinig drugshonden in ons land. Vent bewees meteen z'n nut, tijdens een controle in het Aalsterse nachtleven.