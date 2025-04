In Aalst wordt morgen afscheid genomen van Danny Verbiest, de bedenker en geestelijke vader van Samson. Iedereen die dat wil kan de plechtigheid in crematorium Siesegem bijwonen. Ze verwachten daar veel mensen. De lokale politie van Aalst zet vijf extra agenten in om alles in goede banen te leiden. Wie de uitvaartsplechtigheid wil bijwonen, die moet goed op tijd komen.