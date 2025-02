Dag van het Kind op de Winterfoor in Aalst: "De kinderen waren vanmorgen aan het aftellen"

Twee dagen voor carnaval staat de Aalsterse politie op scherp.

Via screening van sociale media ontdekte Politie Aalst dat er gisteren, op de Dag van het Kind, groepen jongeren met kwade bedoelingen zouden afzakken naar onze winterfoor. Er werden daarom donderdag extra patrouilles ingezet, alsook extra mankracht om de camerabeelden te monitoren. In de late namiddag ontstonden er op de winterfoor effectief moeilijkheden met groepen jongeren. De moeilijkheden deden zich gelukkig pas voor nadat de scholen en kleinste kinderen de kermis verlaten hadden. De politie heeft in totaal 5 personen aangehouden, onder wie 3 minderjarigen.





Daarnaast heeft Politie Aalst ook enkele inbeslagnames gedaan en een pv wederzijdse slagen opgesteld. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA): “Naar aanleiding van de incidenten zal de politie de situatie verder opvolgen in de aanloop naar Aalst Carnaval. Ze nemen de nodige maatregelen om verstoringen te voorkomen en zullen streng optreden waar nodig. Stad en Politie Aalst zetten zich maximaal in om iedereen een veilige en zorgeloze carnaval te bezorgen.” De burgemeester neemt verder bij hoogdringendheid heden een burgemeestersbesluit waarbij systematische identiteitscontroles en fouilleringen zullen mogelijk zijn binnen een verruimd gebied, te weten binnen de ganse binnenring. De duur van de maatregel wordt uitgebreid tot en met 9 maart 2025, zijnde het einde van de winterfoor.