Vrienden en familie hebben vandaag afscheid genomen van Bruno Goeyvaerts. De man van 39 overleed begin deze maand in een Aalsterse politiecel. Goeyvaerts was drugsverlaafd, en werd ook opgepakt in het kader van een drugsonderzoek. Maar er is nog heel veel onduidelijkheid over wat er precies gebeurd is tijdens zijn arrestatie en tijdens zijn tijd in de cel. Iedereen die aanwezig was op de plechtigheid, stelt zich vragen bij de doodsoorzaak. Ook de vriendin van het slachtoffer was op de uitvaart. Zij was erbij toen Bruno gearresteerd werd. Ze zit in de gevangenis, ook voor drugsfeiten, maar mocht onder politiebegeleiding even de cel uit.