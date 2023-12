Politicoloog Tony Valcke: "Partij Blanco zal zeker ontevreden kiezers aantrekken, maar wetsvoorstel heeft weinig kans"

Veel mensen genieten op dit moment van enkele dagen vakantie, maar voor de studenten onder ons is het blokken geblazen. En dat doe je best in alle rust en stilte. Sommigen studeren het beste in groep, en liever niet thuis. Want dat zorgt voor afleiding. In Beveren kunnen sinds gisteren 15 studenten blokken in het zwembad. En als ze willen, kunnen ze tussen het studeren door nog eens een plonsje maken, of een spelletje padel spelen.