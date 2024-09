Gisteren zag u in ons nieuws dat Filip Kegels, eerste schepen in Beveren, op 13 oktober opkomt met een eenmanspartij. Dat is een gedurfde keuze. Dat zegt onze politicoloog Tony Valcke van de UGent. Zo'n lijst heeft namelijk voor- en nadelen. De grote vraag is vooral of een andere partij geneigd zal zijn om een coalitie te vormen met die eenmanslijst.