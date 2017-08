Nieuws Polen crashen met bestelwagen en vluchten

embed

In Kieldrecht bij Beveren zijn verschillende Poolse seizoens-arbeiders gevlucht nadat ze een ongeval veroorzaakt hadden. De Polen waren met hun auto op een betonnen bloembak gereden in het centrum van de deelgemeente. De klap was zo hevig dat de auto in brand vloog. De Polen probeerden te vluchten, maar één persoon raakte niet ver omdat hij gewond was. De politie ging op zoek naar de anderen. Die werden gevonden in Nieuw-Namen, net over de grens. Wellicht probeerden de Polen te vluchten omdat ze dronken waren.