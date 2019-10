Polderscross Kruibeke mikt op 10.000 toeschouwers

Zaterdag wordt in Kruibeke de Polderscross gereden. Eén van de mooiste veldritten van onze streek. En door de regen van de afgelopen dagen zal het knap lastig worden. Delen van het parcours zijn nu al echte modderstroken geworden. Met de schuine, gladde kanten daar nog bij, belooft het weer een heroïsche cross te worden. In januari werd Toon Aerts Belgisch kampioen in Kruibeke, en ook nu is hij bij de favorieten. Maar vergeet ook de mannen van Jurgen Mettepenningen niet. Het Hamse Pauwels Sauzen-Bingoal ging de afgelopen weken telkens met de prijzen lopen.