Polderscross in Kruibeke pakt uit met stunt in het veldrijden: toeschouwers mogen gratis binnen

Over precies één maand duiken de cyclocrossers terug het veld in voor de start van het internationale veldritseizoen. En dit jaar zal dat in Kruibeke gebeuren. En daarom pakken de organisatoren graag uit met een stunt. Alle toeschouwers zullen de cross volledig gratis kunnen bijwonen. De toegangsprijs van 12 euro valt dus weg. Dat is niet vanzelfsprekend, na de twee afgelastingen in de coronajaren. Maar ook net daarom gunnen de organisatoren het de liefhebbers deze keer. Financieel is de stunt ook grotendeels haalbaar dankzij de sponsors. Toch doet de organisatie ook wel een warme oproep naar de toeschouwers om op het terrein zelf dan ook wel wat te consumeren. Afspraak op zondag 18 september in de polders van Kruibeke.