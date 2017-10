Dan gaan we naar het veldrijden. Mathieu Van der Poel heeft met sprekend gemak de vijfde editie van de Polderscross gewonnen, een onderdeel van de Brico Cross. De Nederlander plaatst al na drie ronden koers een versnelling en maakt er een echte one-manshow van in de Kruibeekse polders. Wout Van Aert doet er in de achtergrond nog alles aan om dichterbij te komen, maar de kloof wordt nooit kleiner dan 8 seconden. Van der Poel wint dus makkelijk in Kruibeke, Van Aert wordt tweede, Quinten Hermans derde.