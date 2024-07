Poezenhuisje zoekt opvanggezinnen voor toevloed aan verlaten poezen

In het Waasland zitten de opvangcentra voor poezen overvol. Of liever, het opvangcentrum, want heel veel opvangmogelijkheden voor katten zijn er niet meer in de streek. Dat merken ze bij Het Wase Poezenhuisje in Beveren. Daar zitten ze met de handen in het haar, en zijn ze volop opzoek naar tijdelijke opvanggezinnen. Want het kittenseizoen is volop bezig en daardoor moeten opvanghuizen nu dag en nacht paraat staan om die kittens op te ontvangen, te verzorgen en klaar te maken voor adoptie.