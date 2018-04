Sport Podium RVV voor vrouwen kleurt helemaal oranje

Bij de vrouwen was het ook een Nederlands die aan de haal ging met de overwinning.Anna van der Breggen. Ze demarreerde vlak na de Kluisberg, en komt in Oudenaarde solo aan met anderhalve minuut voorsprong op het peloton. We krijgen een volledig Nederlands podium, want Amy Pieters wordt tweede, Annemiek Van Vleuten derde. De wedstrijd werd ontsierd door een massale valpartij in Geraardsbergen. Twee wielrensters knallen tegen een verkeerslicht, en moeten worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Oost-Vlamingen Dhoore en De Vuyst reden geen toptien-plaats. Dhoore finisht als twaalfde.