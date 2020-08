Pluimveeverwerker Empro stopt tijdelijk haar activiteiten na proces-verbaal

Pluimveeverwerker Empro Europe uit Dendermonde legt dan toch de productie stil. Het bedrijf in Dendermonde doet dat na een proces-verbaal van de Vlaamse overheid. De buren van het bedrijf klagen steen en been over geurhinder. Het dossier kwam uiteindelijk op het bureau van minister van Omgeving Zuhal Demir terecht. Zij besliste begin juli om de vergunning te schorsen. Maar Empro bleef voort doen. De Vlaamse overheid liet daarom een proces-verbaal opstellen en nu is het bedrijf dan toch gezwicht. Maar Empro gaat wel in beroep tegen de beslissing.