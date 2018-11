De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de aanhouding van scheidsrechter Bart Vertenten niet verlengd. Dat wil zeggen dat de Beverenaar nu voorwaardelijk vrij is en de gevangenis mag verlaten. Vertenten zat al meer dan een maand in de cel. Hij werd op 11 oktober aangehouden in het onderzoek naar fiscale fraude en wedstrijd-vervalsing in het Belgische voetbal. De raadkamer had korte tijd daarna beslist dat Vertenten aangehouden bleef, maar daartegen waren Vertenten en zijn advocaat Hans Rieder in beroep gegaan. De scheidsrechter van 30 werd in verdenking gesteld van omkoping en criminele organisatie.