De Vlaamse actrice Lyne Renée is sinds deze week te zien in de bioscopen in de film "The gentlemen" van Guy Ritchie. Lyne Renée is het pseudoniem van Line Van Wambeke. Zij werd in 1979 geboren in Velzeke, een deelgemeente van Zottegem. De actrice ruilde zo'n 14 jaar geleden haar thuisland in voor Hollywood. In 'The gentlemen' speelt ze een kleine bijrol. Maar het zijn interessante tijden voor vrouwen in Hollywood, zo zegt ze.