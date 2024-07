Pleegzorg Vlaanderen zoekt gezinnen voor crisispleegzorg, kinderen vinden nu soms enkel plaats in ziekenhuis

Er is een groot tekort aan pleeggezinnen in de crisispleegzorg. Sinds begin dit jaar kreeg Pleegzorg Oost-Vlaanderen al vragen binnen voor 338 kinderen die pleegopvang nodig hebben . Slechts 65 van hen, of zowat 1 op de 5 kinderen, kon worden opgevangen bij een gezin. In uiterste nood, en dat gebeurt ook almaar meer, moet Pleegzorg zijn toevlucht nemen tot een ziekenhuis, om kinderen die in dringende nood zijn, op te vangen.