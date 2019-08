Plechtige opening nieuwe kunstacademie in Lebbeke

In Lebbeke is vandaag de nieuwe kunstacademie plechtig geopend. Aan het gebouw is zo'n twee jaar gewerkt. Het kost 2,7 miljoen euro. De burgemeester van Lebbeke en de schepen van Kunstonderwijs onthullen de nieuwe kunstacademie. Er gaan al meteen 1000 studenten aan de slag en er werken 65 mensen. De academie heeft een afdeling voor dans, muziek en woord. Er is een orkestklas, een woordklas, een theaterzolder, een schrijfklas en er zijn verschillende lokalen voor groepslessen. Het gemeentebestuur en de directie hopen met de komst van de nieuwe academie cultuur weer wat meer op de kaart te zetten in Lebbeke. Het is een frisse wind, want de vorige academie kon de vraag niet meer bijhouden.