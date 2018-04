Sport Play-off 2 doet Lokeren helemaal openbloeien

Play-off 2, en dan zitten we in de hoogste afdeling. Het is voor vele clubs een verplicht nummertje na een lang en zwaar seizoen. Maar niet voor Sporting Lokeren. De mannen van Peter Maes lijken na een dramatische reguliere competitie helemaal open te bloeien. Gisteravond werd Eupen makkelijk opzij gezet met 3-0, en het kon gerust nog een pak meer zijn. Kers op de taart was een fabelachtig doelpunt van José Cevallos.