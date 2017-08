Om toeristen en andere bezoekers van Oost-Vlaanderen beter van dienst te zijn is de provincie op zoek naar zogenaamde horeca-ambassadeurs. Dat zijn horecazaken waar je ook terecht kan om een woordje uitleg te krijgen over de streek. En dan vooral over de sierteelt, want er is in onze provincie een verrassend bloeiende planten- en bloementeelt terug te vinden.