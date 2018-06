Plastic vangen op Schelde en Dender

Vanaf volgend jaar komen er plasticvangers op de Schelde en haar zijrivieren. Die moeten ervoor zorgen dat het plastic uit onze rivieren niet langer in zee terechtkomt. Om te bepalen hoe die plasticvangers er zullen uitzien start binnenkort een proefproject. Daarbij zullen er onder meer plasticvangers geïnstalleerd worden aan de Scheldebrug in Temse en aan de tij-sluis in Dendermonde. Uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt het plasticprobleem in de Schelde alvast veel groter is dan verwacht.