In Temse is de TSZ ofwel Temse Schelde Zwemmers geselecteerd als regioclub door de Vlaamse Zwemfederatie. Dat betekent dat jonge getalenteerde zwemmers in onze regio in het Vita zwembad terecht kunnen voor een extra zwemtraining. De zwemwereld in België zit momenteel op een laag pitje en daar wil de Vlaamse Zwemfederatie een boost aan geven met dit soort regiowerkingen. De zwemclub uit Temse werd niet zomaar uitgekozen. Ze moesten ook een toptrainer aannemen. Daarom heeft de club voormalig zwemmer Nils Van Audekerke in dienst genomen.