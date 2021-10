Plannen voor nieuwbouw katholiek onderwijs in Hamme worden concreet

De leerlingen van de Katholieke Centrumschool in Denderleeuw hebben er een sportieve voormiddag opzitten. Ze deden mee aan de actie 'Breng je sportclub naar school'. Een initiatief van Sport Vlaanderen op in totaal bijna 1.400 deelnemende scholen. De jongeren komen als ware ambassadeurs in de outfit van hun sportclub naar school. Dit jaar is de actie relevanter dan ooit, want tijdens de coronaperiode kon er een hele tijd niet gesport worden in de club en hebben er heel wat leden, al dan niet tijdelijk, afgehaakt.