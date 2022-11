Plankenkoorts uit Hamme wint 'De Stille Ster', prijs voor waardevolle sociale initiatieven

In de Breedstraat in Sint-Niklaas is vanochtend een garage in een woning volledig uitgebrand. De brand werd iets over half 9 opgemerkt en ging met een zware rookontwikkeling gepaard. De brandweer had ook de grootste moeite om het gebouw te betreden. De rook had zich verspreid in de hele woning en ook in twee naastgelegen woningen. De bewoners hadden zichzelf in veiligheid gebracht, zij waren de achtertuin ingevlucht. De 5 honden van de bewoners konden wel door de brandweer worden gered. Eén van de dieren kreeg zuurstof toegediend en werd naar de dierenarts overgebracht. Een branddeskundige onderzoekt de oorzaak van de brand.