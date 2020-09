Media en Cultuur Plan zomereditie Aalst carnaval definitief van de baan

Het plan voor een zomereditie van Aalst Carnaval is definitief van tafel geveegd. Vorige week besliste burgemeester Christoph D'Haese carnaval in februari af te gelasten, wegens te onveilig in tijden van corona. Hij opperde al meteen het idee voor een carnaval in juni. Maar dat idee is voorgoed de vuilnisbak ingekieperd tijdens een vergadering van alle carnavalsverenigingen. De burgemeester gaat de komende dagen wel praten met de carnavalisten. En er komt zelfs een speciale carnavals-commissie binnen de gemeenteraad.