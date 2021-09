Plan voor fiets- en voetgangersbrug Houtkaai in Aalst geschrapt

In Meerdonk, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, is deze namiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd met drie auto's. Het ongeval gebeurde rond half vijf deze namiddag in Molenhoekstraat. Eén van de bestuurders verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur. Hij botste tegen z'n tegenligger, ging over de kop en kwam in de gracht terecht. Bij de botsing raakte ook nog een derde voertuig betrokken. Er vielen meerdere zwaargewonden bij het ongeval, waarvan één in levensgevaar. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. De straat is afgesloten voor het verkeer.