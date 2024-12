Plaatsverbod voor vijf minderjarigen na vechtpartij op Sint-Niklase ijspiste

In Sint-Niklaas krijgen vijf minderjarigen dan weer een plaatsverbod. Zij mogen niet meer in de omgeving van de ijspiste komen omdat ze daar gevochten hebben. Afgelopen dinsdag raakten jongeren uit Sint-Niklaas, Dendermonde en Waasmunster slaags met elkaar. Daarom mogen ze niet meer in de buurt komen van de ijspiste op het Hendrik Heymanplein. En dat al zeker tot 12 januari. Na de schermutselingen heeft de politie het toezicht verscherpt. De burgemeester is ook in gesprek gegaan met de vijf jongeren.