Pizzakoerier zwaargewond na aanrijding op Steenweg in Denderleeuw

De wegenwerken aan de Grote Steenweg in Oordegem hebben opnieuw te kampen met problemen. Nu gooit een tekort aan asfalt roet in het eten. De werken aan de N9 slepen ondertussen al ruim 2 jaar aan en nu dreigt dus bijkomende vertraging. Het tekort aan asfalt zorgt trouwens niet alleen in Oordegem voor problemen. Ook de werken aan de N46 in Herzele ondervinden er hinder van.