Pizzakoerier zwaargewond na aanrijding op Steenweg in Denderleeuw

In de Heirstraat in Bazel zijn woensdagavond 3 gewonden gevallen bij een ernstig verkeersongeval. Rond 11 uur rijdt een man van 28 uit Antwerpen met zijn auto frontaal in op een tegenligger. In het aangereden voertuig zit een koppel uit Beveren. Samen met de andere bestuurder moeten zij met verwondingen worden overgebracht naar het ziekenhuis. De 28-jarige bestuurder legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,21 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.