Pijnlijke vergissing op begraafplaats in Dendermonde, graf dat niet mocht verdwijnen werd toch deels ontgraven

Een pijnlijke vergissing op de begraafplaats van Dendermonde. Daar is men iets te ijverig geweest bij een ontgraving. Eén graf zou daar verwijderd zijn, terwijl het eigenlijk moest blijven, want de concessie werd zopas verlengd. Volgens onze informatie gaat het voorlopig enkel om de zerk die verwijderd is. Specifieke details wil de betrokken schepen niet geven, na overleg met de nabestaanden. Het is dus niet helemaal duidelijk of er iets gebeurd is met het stoffelijk overschot. De stad en de nabestaanden hebben vrijdag een overleg om de details van de fout te bespreken. De schepen bevestigde ons wel dat het om een individueel geval gaat. In totaal werden er zo'n 900-tal concessies niet verlengd op de begraafplaats. Die graven verdwijnen dus. De ontgravingen begin dit jaar begonnen, maar de fout werd wellicht zeer recent gemaakt. Op vraag van de familie zal de betrokken schepen niet reageren voor het overleg heeft plaatsgevonden.