In de Champions League volleybal is Lindemans Aalst gisteravond zwaar onderuit gegaan tegen het Poolse Belchatow. Het werd 3-0 na drie korte sets. Belchatow is een Europese grootmacht en duidelijk een maat te groot voor Lindemans. In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Fenerbahce kon Lindemans tegen Belchatow nooit aanspraak maken op setwinst. 25-16, 25-17 en nog eens 25-16 waren de setstanden. Aalst staat nu laatste in groep A met 1 punt uit twee wedstrijden. Vanavond speelt het haar derde groepswedstrijd, opnieuw tegen een Poolse ploeg. Kedzierzyn Kozle is dan de tegenstander.