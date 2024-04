Pieter Paul vecht al jaren voor de erkenning van zijn handicap-kaart, en nu wordt ze erkend in heel Europa

Het parket van Oost-Vlaanderen waarschuwt voor de opmars van een vrij nieuwe drug in onze streek, Monkey Dust. Dat is een designerdrug die bijzonder schadelijk en verslavend is. Je wordt er agressief van, je gaat hallucineren, of je krijgt spasmische reacties. Het is ook absoluut verboden. Begin deze maand werd er nog een vrouw van 28 jaar, die de drugs gebruikt had, door de politie gevonden. De vrouw was er zo erg aan toe dat ze verschillende dagen op Intensieve Zorg moest verblijven. Na huiszoekingen op verschillende adressen in Oudenaarde en Ronse werden er acht personen opgepakt. Op al die adressen werden verschillende soorten drugs gevonden, waaronder ook Monkey Dust. Eén koppel heeft ook een zoontje van twee jaar oud. En het jongentje testte zelf positief op verschillende soorten harddrugs. Alle verdachten zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. De raadkamer heeft de aanhouding ook bevestigd.