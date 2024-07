Pieter De Spiegeleer stopt bij Vlaams Belang Sint-Lievens-Houtem

En we blijven nog even bij Vlaams Belang, want in Sint-Lievens-Houtem verlaat Pieter De Spiegeleer de lokale afdeling. De Spiegeleer is al sinds zijn jeugd aangesloten bij het Vlaams Belang. Hij zal dat altijd blijven, zegt hij. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen zal De Spiegeleer in Sint-Lievens-Houtem niet meer opkomen. Hij kan zich naar eigen zeggen niet vinden in het verkiezingsprogramma van de lokale afdeling. Het is een opvallende keuze, want hij verhuisde vorig jaar nog van Haaltert naar Sint-Lievens-Houtem. Vol goeie moed om de partij nieuw leven in te blazen.