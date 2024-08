Pieter De Spiegeleer gaat met 'ONS Houtem' naar gemeenteraadsverkiezingen

En dan nog wat politiek nieuws. In Sint-Lievens-Houtem zal er een nieuwe partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. 'ONS Houtem' is het geesteskind van Pieter De Spiegeleer. Het voormalig parlementslid zette begin juli een stap opzij bij de lokale Vlaams Belangafdeling, omdat hij zich naar eigen zeggen niet kon vinden in het verkiezingsprogramma. 'ONS Houtem' is een Vlaams nationale, lokale partij. Aan de lijst wordt nog volop getimmerd. Maar de grote lijnen van het programma waarmee de partij naar de kiezer wil trekken, zijn wel al uitgeschreven.