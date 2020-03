Het was te verwachten, maar nu is de knoop definitief doorgehakt. Ook het Eurovisiesongfestival, dat dit jaar in mei in Rotterdam zou plaatsvinden, is vanwege het coronavirus uitgesteld. De Sint-Niklase band Hooverphonic zou normaal gezien ons land vertegenwoordigen. Het eerste optreden stond gepland op 12 mei. Dan vindt normaal gezien de eerste van twee halve finales plaats. De finale zou op 16 mei geweest zijn. Maar de organisatie wil geen enkel risico nemen. De gezondheid van artiesten, medewerkers, fans en bezoekers zijn te belangrijk. Eurosong wil wel al het mogelijke doen om het 65ste songfestival op een latere datum in Nederland te laten plaatsvinden.