Sport Pickleball komt naar Aalst: kruising tussen tennis, badminton en tafeltennis

Dat padel enorm populair is, hoef ik u niet meer te vertellen. Maar heeft u al gehoord van pickleball? Die sport heeft niets te maken met augurken of picklechips, maar kan je vanaf deze zomer wel in Aalst beoefenen. Pickleball is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis. Net als padel is het gemakkelijk om aan te leren. En in Aalst zijn ze ervan overtuigd. De populariteit van de sport gaat enkel nog toenemen.