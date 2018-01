Dan nog even naar het volleybal. Asterix Avo Beveren heeft zich versterkt met de Amerikaanse Louisa Schirmer. De 21-jarige hoekaanvalster speelde de voorbije vier jaar in haar thuisland voor Ohio State University. Ze tekent bij de club uit Beveren een contract tot het einde van het seizoen. Asterix is regerend landskampioen en staat nu ook aan de leiding in de hoogste klasse van het vrouwenvolley. Volgende maand spelen de meisjes van coach Gert Vande Broek ook hun 18de bekerfinale op een rij.