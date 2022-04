PFOS-vervuiling: nog geen doorbraak na overleg over sanering Oosterweelwerf

Eén dag na de zware brand in Erpe-Mere blijkt hoe groot de schade wel is. En die is onnoemelijk groot. Het bedrijf gespecialiseerd in tuinbouwmachines is helemaal in rook opgegaan, en ook van de woning blijft er nog amper iets over. De familie is alles kwijt. Een werk van verschillende generaties is op enkele uren tijd helemaal verwoest. Het is verschrikkelijk, zegt de zoon van het familiebedrijf.