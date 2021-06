Let op met wat u eet uit eigen tuin, en drink geen grondwater in dichte omgeving

De PFOS-vervuiling in Zwijndrecht zorgt ook in de politiek voor grote verontwaardiging. Zeker na het opduiken van een akkoord tussen 3M zelf en Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken. In die dading staat dat beide bedrijven niet naar de rechtbank zullen trekken over de PFOS-vervuiling. Want 3M betwist dat het daarvoor verantwoordelijk is. Lantis denkt daar anders over. Maar, om juridische procedures en dus vertragingen aan de Oosterweelwerken te vermijden, werd er toch een akkoord ondertekend waarin de kosten voor de vervuiling gedeeld worden. De Vlaamse regering moet voorlopig 63 miljoen euro ophoesten om de PFOS-vervuiling te bestrijden. Het kostenplaatje voor 3M bedraagt voorlopig 75.000 euro. Dat grote verschil doet bij vele partijen de wenkbrauwen fronsen. De kosten voor de sanering zou 3M wel moeten betalen.