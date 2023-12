PFAS-bloedonderzoek rond 3M: nog zoveel mogelijk moeder-kindkoppels gezocht

En we blijven even in de ziekenhuizen. Want op de dienst palliatieve zorg in VITAZ in Beveren staat sinds kort een koppelbed. Zo kunnen de patiënten samen met hun partner, familie of vrienden samen knus in bed liggen. En voor mensen op het einde van hun leven is dat heel betekenisvol. Het koppelbed is geschonken door VZW Peacock, die zich inzet voor kankerpatiënten. Ze hebben ook een koppelbed voor de thuiszorg en voor de dienst oncologie in VITAZ in Sint-Niklaas.