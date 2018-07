Pfaff: "Wij waren de gouden generatie, maar de huidige is briljant"

Onze Rode Duivels staan dus in de halve finales van een WK. En dat is al even legendarisch als het historische WK 1986 in Mexico. Maar toch zal deze halve finale niét het eindpunt zijn. Dat zegt oud-Rode Duivelsdoelman en Beverenaar Jean-Marie Pfaff, die er bij was in '86. Pfaff is net terug uit Rusland, en ook hij gelooft vol in de kansen van deze 'briljanten' generatie Rode Duivels, zoals hij ze noemt.