Peutertje van anderhalf jaar bezweken aan brandwonden na brand in Denderleeuw

Het meisje van anderhalf jaar dat sinds afgelopen weekend in het ziekenhuis lag, is daar gisterenavond overleden. Ze liep zware brandwonden op na een woningbrand in Denderleeuw. Die brand brak uit in de slaapkamer. Het meisje werd nog overgebracht naar het UZ Gent, in levensgevaar, maar daar overleed ze dus twee dagen later. Dat bevestigt Chancelvie Okitokandjo (cd&v), schepen van Sociale Zaken. Bij de brand raakte ook een meisje van drie jaar gewond, zij is aan de beterhand.