Petra De Sutter, vicepremier in de Vivaldi-regering, was alomtegenwoordig de voorbije campagne. Mogelijk pakt ze vanavond uit met een sterke persoonlijke score in Oost-Vlaanderen, als lijstrekker voor de Kamer. Maar haar partij Groen haalt volgens de laatste peiling nauwelijks 6 procent en dreigt in verschillende provincies de kiesdrempel niet te halen.