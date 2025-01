Petitie voor gerechtigheid Francis al meer dan 5.000 keer getekend

In Temse staat de mama van overleden Francis Aerts nu al voor de zevende dag op rij op de plaats waar haar zoon om het leven is gekomen. Auto's claxonneren, mensen stoppen en zwaaien om de gebroken vrouw een hart onder de riem steken. Francis, een jongen van 16, is in 2022 hier met zijn skateboard aangereden door een man die onder invloed was van alcohol en drugs. Voor het hof van Beroep kreeg de dronken bestuurder een veel lichtere straf, vier en een half jaar in plaats van negen jaar cel. Daardoor kan hij mogelijk al eind dit jaar vervroegd vrijkomen. De mama van Francis is radeloos en hoopt op deze manier iets te kunnen veranderen aan de straf. Ze staat hier al een week en is een petitie gestart, die in een mum van tijd al meer dan 5.000 keer ondertekend is.