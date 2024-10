Peter Van Keer eerste van vier kandidaten die strijden voor titel van Prins Carnaval

Dé belangrijkste verkiezing in Aalst, die moet er nog aankomen. Die van Prins Carnaval voor volgend jaar. Zaterdag nemen er vier kandidaten deel aan de Prinsenverkiezing. En in aanloop naard die verkiezing, stellen we ze aan u voor. En we beginnen met Peter Van Keer. Peter is geen onbekende in het carnavalsmilieu. Hij heeft al in verschillende carnavalsverenigingen gezeten, bouwt prijswinnende carnavalswagens en heeft in 2018 ook al eens meegedaan aan de verkiezing. Dit jaar hoopt hij de titel te bemachtigen.