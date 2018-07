En we sluiten graag af met een sport die altijd toffe en best wel spectaculaire beelden oplevert, fierljeppen. Een Friese sport waarbij het bedoeling is om zover mogelijk met een polsstok over een beek te springen. Vandaag vond in Prosperpolder, ondertussen voor de vierde keer al, het Vlaams kampioenschap plaats. Een titel die zowel individueel als per team wordt uitgereikt.