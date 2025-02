Peter-Jan Matthys (cd&v) gaat niet in beroep en is zitje in Leedse gemeenteraad definitief kwijt

Gemeenteraadslid Peter-Jan Matthys uit Lede heeft beslist om niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Die oordeelde dat Matthys de eed onwettig heeft afgelegd, omdat hij op dat moment zijn functie als rechter nog niet officieel had neergelegd. Verschillende oppositiepartijen hadden daarom een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, omdat ze vragen hadden bij hoe de overstap van rechter naar gemeenteraadslid was verlopen. De Raad oordeelde dat hij de eed onwettig aflegde. Matthys gaat dus niet in beroep tegen die beslissing. De christendemocraten laten weten dat ze 'een gemotiveerd en gedreven fractielid verliezen', maar dat de partij zijn keuze respecteert. De partij bekijkt nu wat de volgende stappen zijn en wie Matthys zal vervangen in de gemeenteraad.