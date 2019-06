Peter Callebaut: "Bende-Reus zit in de cel in het buitenland en kan volgend jaar vrijkomen"

De zogenaamde Reus van de Bende van Nijvel zit in een buitenlandse cel en kan binnen 1 jaar vrijkomen. Dat zegt advocaat Peter Callebaut die verschillende nabestaanden van Bende-slachtoffers verdedigt. Hij heeft die informatie gekregen via een betrouwbare bron. Het gaat om een topambtenaar van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, die gespecialiseerd is in terrorisme. Namen mag Callebaut niet noemen, maar enkele Bendeleden zouden in het noorden van Frankrijk gewoond hebben.