Pet Shop Boys en Soulwax op Lokerse Feesten

Op zaterdag 2 augustus 2025 staan Pet Shop Boys en Soulwax op de Grote Kaai tijdens de 50e editie van de Lokerse Feesten. Pet Shop Boys, het meest succesvolle Britse muziekduo volgens het Guinness Book of Records, brengt hun Dreamworld: The Greatest Hits Live-show naar het festival. De setlist bevat onder meer hits als West End Girls, Go West en It's A Sin. Soulwax, bekend om hun energieke optredens, zal diezelfde avond optreden. De Belgische band verkocht vorig jaar vier keer de Ancienne Belgique uit en speelde op Pukkelpop. De voorverkoop start op woensdag 26 februari om 16.00 uur. De Lokerse Feesten vinden plaats van 1 tot en met 10 augustus. Eerder werden onder meer Gojira, The Smashing Pumpkins en Sex Pistols ft. Frank Carter aangekondigd. Meer namen volgen later.