Personeel Tupperware wil niet meer werken, maandag overleg met vakbonden

In Haaltert was er vanmorgen de wekelijkse vrijdagmarkt. Een beetje vreemd, want markten zijn in principe verboden, tenzij ze echt noodzakelijk zijn voor de voedselvoorziening van de lokale bevolking, en dat is in Haaltert wel degelijk het geval, zegt de burgemeester. De marktgangers en marktkramers zijn er in elk geval ook niet rouwig om.